Modric: "Sono rimasto per vincere, al Milan non si può puntare solo al quarto posto"

"Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assieme al club, alla proprietà e all'allenatore - spiega - condividiamo gli stessi obiettivi e per queste ragioni ho deciso di tornare. Mi è dispiaciuto non poter aiutare la squadra come avevo fatto prima dell'infortunio. Per me è stato davvero un momento difficile. Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma a me sono rimaste molte altre cose, come l'atmosfera che si respira nel Club, nello spogliatoio, come ci siamo comportati siamo sempre rimasti uniti e si è creato un tutto. Questo mi ha fatto sentire tanto rispetto da parte di tutti".