Basket, Banchi assente: Ramondino guida gli azzurri verso i Mondiali

Motivi familiari impediranno al ct dell'Italbasket, Luca Banchi, di prendere parte alle attività in occasione della terza finestra di qualificazione ai Mondiali 2027 e per questo la Federazione italiana pallacanestro (Fip) ha affidato la guida degli azzurri a Marco Ramondino, che ricoprirà il ruolo di capo allenatore. Nello staff tecnico ci sarà anche Riccardo Fois, fresco vincitore dell'Anello Nba con i New York Knicks e che si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni. Intanto, è cominciato al Cpo di Roma il raduno che porterà gli azzurri a disputare le ultime due gare della prima fase di qualificazione: il 2 luglio in Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Il programma dell'Italia prevede anche due amichevoli: il 24 giugno a Gorizia contro la Croazia e il 27 giugno a Celje contro la Slovenia.