Ufficiale, Cioffi riparte dalla Carrarese: il comunicato

Come annunciato dal club in una nota, "Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra al Sig. Gabriele Cioffi che ha sottoscritto un contratto per la stagione sportiva 2026/2027 con opzione di rinnovo anche per la stagione sportiva 2027/2028".
Queste le parole del tecnico rilasciate ai canali ufficiali della società: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedevo l’ora di tornare a sedere su una panchina e ricominciare a vivere l’ambiente di uno spogliatoio, nonché la collocazione naturale per chi ama questo mestiere.
Dal punto di vista personale, spero possa essere una ripartenza sotto tanti punti di vista: sono molto motivato, ho tanta fame e voglia di riportare in campo le mie idee di calcio".