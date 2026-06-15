Ufficiale, Cioffi riparte dalla Carrarese: il comunicato

Queste le parole del tecnico rilasciate ai canali ufficiali della società: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, non vedevo l’ora di tornare a sedere su una panchina e ricominciare a vivere l’ambiente di uno spogliatoio, nonché la collocazione naturale per chi ama questo mestiere.

Dal punto di vista personale, spero possa essere una ripartenza sotto tanti punti di vista: sono molto motivato, ho tanta fame e voglia di riportare in campo le mie idee di calcio".