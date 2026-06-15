Fabbri e Coiro stelle azzurre nel classico Golden Spike di Ostrava

La gara sui due giri di pista al femminile, che vedrà protagonista la 25enne mezzofondista romana, potrebbe essere per lei idonea anche per provare ad attaccare lo storico record italiano di Gabriella Dorio, risalente al 5 luglio 1980 a Pisa quando corse in 1'57"66, e il contesto tecnico sembra perfetto per questo tentativo in quanto la prova vedrà al via la fenomenale svizzera Audrey Werro capace di correre pochi giorni fa nel sensazionale crono di 1'53"98, miglior prestazione mondiale dell'anno e terza di sempre, ma anche il debutto sulla distanza dell'olandese Femke Bol, grandissima specialista di 400 e 400 H, quest'anno dedita agli 800, e poi una serie di atlete tutte con personali vicinissimi a quelli dell'azzurra, che potrebbero offrirle i giusti stimoli e il ritmo ideale per l'impresa.