1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Test drive a Milano

La nuova Audi RS5 è la prima "powerwagon" ibrida

In occasione della Milano Design Week, Audi ha alzato il sipario su una delle novità più attese: la nuova Audi RS 5. Presentata all’interno dell’hub del marchio insieme alla monoposto di Formula 1 Audi R26, la vettura rappresenta il punto di contatto tra motorsport e produzione di serie, incarnando l’evoluzione tecnologica del brand verso l’elettrificazione ad alte prestazioni. L’abbiamo guidata, in anteprima, sul Circuito Tazio Nuvolari, a Cervesina, in provincia di Pavia. Sotto il cofano c’è il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV, abbinato a un motore elettrico da 177 CV integrato nella trasmissione tiptronic a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 639 CV e una coppia massima di 825 Nm, valori che superano, di misura, quelli della Audi RS 4 Avant.Le prestazioni sono da supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e velocità massima di 285 km/h

30 Apr 2026 - 10:14
8 foto
audi rs5
audi
station wagon
ibrida

Ultimi video

01:45
Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

01:14
Formula E protagonista nel weekend

Formula E protagonista nel weekend

02:18
Lexus e Toyota alla Milano Design Week

Lexus e Toyota alla Milano Design Week

02:01
Audi alla Milano Design Week

Audi alla Milano Design Week

01:04
Rally delle Canarie

Rally delle Canarie a Ogier

01:18
MotoGp, Bezzecchi secondo

MotoGp, Bezzecchi secondo

02:32
R4 SRV PEUGEOT 408 MARSIGLIA SRV

La prova della Peugeot 408 a Marsiglia

02:10
La Macchina Nel Tempo: SUV - Grandi e grossi

La Macchina Nel Tempo: SUV - Grandi e grossi

01:14
Ringo's Garage: SC01, l'hypercar elettrica sviluppata in Italia

Ringo's Garage: SC01, l'hypercar elettrica sviluppata in Italia

02:15
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

00:50
Geronimo La Russa

Geronimo La Russa presenta il weekend ACI Sport a Imola

01:45
Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

Tesla e IED, ecco la concept-car "TIME"

01:30
BMW R 1300 RT

BMW R 1300 RT

02:02
Leapmotor B10 REEV hybrid

Leapmotor B10 REEV hybrid

15:34
Puntata del 24 aprile

Puntata del 24 aprile

01:45
Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

Leapmotor B10 REEV hybrid: essenziale, spaziosa ed elegante

I più visti di Drive Up

Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni

Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Ferrari Purosangue Handling Speciale: ancora più potente

La ricarica elettrica come il pieno di benzina

Nuova Peugeot 408 si presenta con un'ampia scelta di motorizzazioni

Retromarcia al casello: patente a rischio