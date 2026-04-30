Test drive a Milano La nuova Audi RS5 è la prima "powerwagon" ibrida

In occasione della Milano Design Week, Audi ha alzato il sipario su una delle novità più attese: la nuova Audi RS 5. Presentata all’interno dell’hub del marchio insieme alla monoposto di Formula 1 Audi R26, la vettura rappresenta il punto di contatto tra motorsport e produzione di serie, incarnando l’evoluzione tecnologica del brand verso l’elettrificazione ad alte prestazioni. L’abbiamo guidata, in anteprima, sul Circuito Tazio Nuvolari, a Cervesina, in provincia di Pavia. Sotto il cofano c’è il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV, abbinato a un motore elettrico da 177 CV integrato nella trasmissione tiptronic a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 639 CV e una coppia massima di 825 Nm, valori che superano, di misura, quelli della Audi RS 4 Avant.Le prestazioni sono da supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e velocità massima di 285 km/h