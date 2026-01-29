Gli auguri di Porsche a Mercedes

Tanti auguri

Porsche che fa gli auguri a Mercedes per i suoi 140 anni è il riconoscimento di un percorso comune. Da una parte la Stella, che ha inventato l’auto e ne ha fatto un simbolo di status, tecnologia e potere industriale. Dall’altra Porsche, che ha preso l’ingegneria e l’ha portata all’estremo, trasformando la competizione in una filosofia di prodotto. Nel corso dei decenni si sono sfidate sui circuiti, sulle autobahn, nei laboratori e nei garage dei clienti più esigenti. Ogni nuova Mercedes ad alte prestazioni ha costretto Porsche a spingersi oltre, e ogni Porsche iconica ha obbligato la Stella a non accontentarsi del proprio blasone.