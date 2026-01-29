Celebrazioni

Gli auguri di Porsche a Mercedes

Per i 140 anni della Stella di Stoccarda, i "cugini" hanno realizzato una galleria fotografica su Instagram

di Tommaso Marcoli
29 Gen 2026
In un mondo dell’auto sempre più frammentato, dove alleanze e fusioni ridisegnano continuamente i confini, ci sono rivalità che resistono al tempo perché fondate su qualcosa di più profondo. Quella tra Porsche e Mercedes è una di queste. Non è fatta di colpi bassi o slogan aggressivi, ma di una tensione costante verso l’eccellenza, alimentata da storie parallele che scorrono lungo la stessa strada.

I 140 anni di Mercedes festeggiati da Porsche

Tanti auguri
Porsche che fa gli auguri a Mercedes per i suoi 140 anni è il riconoscimento di un percorso comune. Da una parte la Stella, che ha inventato l’auto e ne ha fatto un simbolo di status, tecnologia e potere industriale. Dall’altra Porsche, che ha preso l’ingegneria e l’ha portata all’estremo, trasformando la competizione in una filosofia di prodotto. Nel corso dei decenni si sono sfidate sui circuiti, sulle autobahn, nei laboratori e nei garage dei clienti più esigenti. Ogni nuova Mercedes ad alte prestazioni ha costretto Porsche a spingersi oltre, e ogni Porsche iconica ha obbligato la Stella a non accontentarsi del proprio blasone.

Rispetto ed emozione
Ed è proprio qui che nasce il rispetto. Perché riconoscere il valore del “nemico” significa ammettere che senza di lui si sarebbe meno affilati, meno ambiziosi, forse meno grandi. In un’epoca in cui la competizione sembra spesso urlata e superficiale, Porsche e Mercedes ricordano che la vera sfida è quella che eleva entrambi. E che anche tra rivali storici, ogni tanto, è giusto togliersi il casco e fare un cenno d’intesa. Perché, grazie a entrambi, l'automobile non è soltanto un mezzo di trasporto, ma uno strumento di emozione.

