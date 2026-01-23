Porsche 911 GT3 RS: arriva davvero il turbo?

Gli ultimi avvistamenti sulla neve hanno infiammato il dibattito sulla prossima 911 GT3 RS. Il restyling - atteso entro la fine dell'anno - porta con sé un’evoluzione visiva evidente, affinata nei dettagli e ancora più estrema nell’approccio aerodinamico. Eppure, mentre Porsche lavora su paraurti, sfoghi d’aria e ali ridisegnate, c'è una possibilità che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per questo modello: l’addio all’aspirato.

Tutto bene

Dal punto di vista stilistico, la GT3 RS aggiornata non tradisce se stessa. Il frontale diventa più aggressivo, con prese d’aria più marcate e un cofano ottimizzato per la gestione dei flussi. I fari restano immediatamente riconoscibili, ma cambiano nella firma luminosa, ora più elaborata. Al posteriore, il nuovo alettone a tre elementi e il diffusore rivisto raccontano che l’aerodinamica continua a essere il vero cuore del progetto. È un’evoluzione coerente, quasi rassicurante, che sembra voler ribadire la centralità della pista in un’epoca in cui molte sportive inseguono numeri e spettacolo.

I dettagli fanno la differenza

Il problema è che sotto quella coerenza formale potrebbe nascondersi una rivoluzione tecnica. Le voci su un possibile motore turbo non sono nuove ma sarebbe un cambio di paradigma enorme: la GT3 RS è da sempre il baluardo dell’aspirazione naturale, l’ultima roccaforte del sei cilindri che sale di giri senza filtri. Il turbo, storicamente riservato alla GT2 RS, romperebbe una gerarchia precisa, costruita in decenni. Il modello attuale offre una risposta e un coinvolgimento che nessun turbo può imitare. Cambiarla significherebbe guadagnare potenza, forse prestazioni assolute, ma perdere identità. Vale davvero la pena andare più forte, se per farlo bisogna snaturare l’auto più estrema della gamma 911?