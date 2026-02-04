Barrichello torna alle origini: nasce il brand karting con Birelart

Birelart amplia il proprio universo racing e lo fa nel segno di una collaborazione che profuma di storia e karting vero. Debutta ufficialmente Barrichello by Birelart, nuova gamma sviluppata insieme a Rubens Barrichello, che unisce il know-how tecnico della casa di Lissone alla passione mai sopita dell’ex pilota di Formula 1 per il kart.

Passione condivisa

Il progetto non nasce dal nulla: il marchio Barrichello ha già assaggiato la pista alla Rotax Grand Final in Bahrain, dove ha equipaggiato l’intera categoria DD2 Masters, con Rubens stesso al volante e subito competitivo. Un legame, quello tra Barrichello e Birelart, costruito negli anni tra eventi internazionali e competizioni di vertice, dal mondo Rotax fino al Mondiale FIA Karting KZ.

Tutte le categorie

La gamma coprirà tutte le principali categorie — OK, KZ e Mini Kart — basandosi sul telaio S19 e su una livrea immediatamente riconoscibile, ispirata allo storico casco di Rubens: arancione fluo, blu metallizzato e bianco. Un mix che racconta velocità, carattere e appartenenza.

