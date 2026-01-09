Un ritorno inatteso eppure dolcissimo. Fiat Tris si presenta come una soluzione compatta e funzionale per la mobilità urbana professionale. Fortemente ispirato dalla mitica Ape Piaggio, è lungo appena 3,17 metri e con un raggio di sterzata di soli 3,05 metri, è stato sviluppato dal Centro Stile Stellantis in Italia per muoversi con agilità nei centri urbani più congestionati.

Anche per il lavoro

L’area di carico da 2,25 m² consente di trasportare un europallet standard, con una portata utile omologata fino a 540 kg. Al debutto europeo sarà proposto in tre configurazioni – cabinato, pianale e cassone – con ampie possibilità di personalizzazione grazie al programma Stellantis CustomFit.

Tecnica elettrica e arrivo nel 2026

Spinto da un motore elettrico da 9 kW di potenza di picco e 45 Nm di coppia, Fiat Tris utilizza una batteria da 6,9 kWh che garantisce fino a 90 km di autonomia nel ciclo WMTC, più che sufficienti per l’uso quotidiano nelle consegne urbane. La ricarica avviene da presa domestica, con l’80% in circa 3,5 ore e il pieno in meno di 5 ore. Costruito per durare, con telaio zincato e illuminazione full LED, Tris arriverà sul mercato europeo nel corso del 2026, a partire dall’Italia, entrando a far parte della gamma Fiat Professional.