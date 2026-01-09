Questa è la DS più estrema di tutte

La DS ispirata dalla Formula E
DS Automobiles celebra l’arrivo di Taylor Barnard in Formula E con un concept car su misura che fonde design, competizione e visione futuristicadi Redazione Drive Up
Presentato in anteprima mondiale nello stand DS Automobiles al Salone di Bruxelles, il “Taylor made N°4 Concept” è stato svelato dal CEO del marchio, Xavier Peugeot, come celebrazione dell’ingresso di Taylor Barnard nel team DS PENSKE Formula E. Basato sulla DS N°4, modello strategico per il brand, il concept incarna l’esperienza maturata da DS nel campionato elettrico e accompagna il lancio della nuova DS Performance Line Limited Edition, ispirata alla monoposto DS E-TENSE FE25.
Per le prestazioni
Disegnato su misura dal DS DESIGN STUDIO con il contributo diretto di Barnard, il concept si distingue per una silhouette ribassata, carreggiate allargate e un’estetica high-tech che richiama tanto il motorsport quanto l’immaginario dei videogiochi. Il frontale è dominato dal grande logo “N°4” e da una firma luminosa futuristica, mentre l’aerodinamica ottimizzata sottolinea leggerezza e prestazioni.
Titano
Elemento centrale del progetto è l’uso creativo del titanio, declinato in quattro interpretazioni – Pure, Liquid, Craft e Black Titanium – che esprimono competizione, esclusività e cura artigianale. Dettagli in Light Gold, colore iconico di DS Performance, e accenti viola, tonalità preferita dal pilota, completano una livrea ricca di significati personali, insieme al numero 77 discretamente integrato nella carrozzeria e negli elementi luminosi.