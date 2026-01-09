Questa è la DS più estrema di tutte

Per le prestazioni

Disegnato su misura dal DS DESIGN STUDIO con il contributo diretto di Barnard, il concept si distingue per una silhouette ribassata, carreggiate allargate e un’estetica high-tech che richiama tanto il motorsport quanto l’immaginario dei videogiochi. Il frontale è dominato dal grande logo “N°4” e da una firma luminosa futuristica, mentre l’aerodinamica ottimizzata sottolinea leggerezza e prestazioni.

Titano

Elemento centrale del progetto è l’uso creativo del titanio, declinato in quattro interpretazioni – Pure, Liquid, Craft e Black Titanium – che esprimono competizione, esclusività e cura artigianale. Dettagli in Light Gold, colore iconico di DS Performance, e accenti viola, tonalità preferita dal pilota, completano una livrea ricca di significati personali, insieme al numero 77 discretamente integrato nella carrozzeria e negli elementi luminosi.