Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Per pochi

Limitata a dieci esemplari, tutti già assegnati, è la Giulia Quadrifoglio più estrema di sempre. Merito di un sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio che permette di generare circa 140 kg di carico a 300 km/h, fino a cinque volte quello della versione di serie, mantenendo un bilanciamento pressoché invariato tra avantreno e retrotreno. Il cuore resta l’iconico V6 biturbo 2.9 da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico, per una dinamica di guida ancora più precisa e coinvolgente.

Può volare

Elemento iconico è la grande ala posteriore a doppio profilo, ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa: non per sollevare, ma per schiacciare la vettura sull’asfalto con un’efficienza aerodinamica straordinaria. Lo stile richiama direttamente l’imbarcazione dell’America’s Cup, con verniciatura cangiante applicata a mano, livrea bicolore con accenti rossi, cerchi dedicati e ampio uso di carbonio a vista.

Racing

All’interno, i nuovi sedili Sparco e i rivestimenti ispirati ai materiali nautici si arricchiscono di un dettaglio unico: un sottilissimo strato ricavato da una vela originale di Luna Rossa, integrato nella plancia. Un simbolo tangibile di una collaborazione che va oltre l’immagine e diventa scambio reale di competenze. Con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Alfa Romeo firma non solo una serie speciale, ma un vero manifesto di sportività e ingegneria italiana proiettato verso la 38ª America’s Cup di Napoli.