Salone di Bruxelles 2026

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Lo storico marchio di automobili sportive e il team di vela più vincente d'Italia uniscono ingegneria, design e spirito competitivo dando vita alla Quadrifoglio più estrema di sempre

di Tommaso Marcoli
09 Gen 2026 - 09:59
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Presentata in anteprima mondiale a Bruxelles, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il primo frutto concreto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, articolata su collaborazione sportiva, sviluppo tecnico e creazione di edizioni speciali ispirate al mondo della vela. Realizzata partendo dalla Giulia Quadrifoglio prodotta a Cassino e successivamente trasformata attraverso un processo artigianale, la vettura è stata sviluppata all’interno dell’universo BotteFuoriserie, il nuovo polo creativo condiviso da Alfa Romeo e Maserati.

L'edizione speciale Alfa Romeo firmata Luna Rossa

1 di 15
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per pochi
Limitata a dieci esemplari, tutti già assegnati, è la Giulia Quadrifoglio più estrema di sempre. Merito di un sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio che permette di generare circa 140 kg di carico a 300 km/h, fino a cinque volte quello della versione di serie, mantenendo un bilanciamento pressoché invariato tra avantreno e retrotreno. Il cuore resta l’iconico V6 biturbo 2.9 da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico, per una dinamica di guida ancora più precisa e coinvolgente.
Può volare
Elemento iconico è la grande ala posteriore a doppio profilo, ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa: non per sollevare, ma per schiacciare la vettura sull’asfalto con un’efficienza aerodinamica straordinaria. Lo stile richiama direttamente l’imbarcazione dell’America’s Cup, con verniciatura cangiante applicata a mano, livrea bicolore con accenti rossi, cerchi dedicati e ampio uso di carbonio a vista.
Racing
All’interno, i nuovi sedili Sparco e i rivestimenti ispirati ai materiali nautici si arricchiscono di un dettaglio unico: un sottilissimo strato ricavato da una vela originale di Luna Rossa, integrato nella plancia. Un simbolo tangibile di una collaborazione che va oltre l’immagine e diventa scambio reale di competenze. Con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Alfa Romeo firma non solo una serie speciale, ma un vero manifesto di sportività e ingegneria italiana proiettato verso la 38ª America’s Cup di Napoli.

alfa romeo
luna rossa

