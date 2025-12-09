Logo SportMediaset

Strategie

Renault e Ford si alleano in Europa

L'accordo ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di veicoli elettrici a marchio Ford per il mercato europeo

di Tommaso Marcoli
09 Dic 2025 - 08:47
Ford e Renault si alleano per favorire la diffusione dell'automobile elettrica in Europa. Questo, in sintesi, l'obiettivo dell'accordo raggiunto e siglato tra l'azienda americana e il gruppo francese, che migliorerà "la competitività di entrambe le aziende in un panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione" si legge nella nota.
Elettrificazione
Ford progetterà due modelli inediti a batteria che saranno poi sviluppati e prodotti da Renault attraverso le piattaforme della divisione Ampere. La costruzione avverrà nel nord della Francia e, secondo gli obiettivi, entreranno sul mercato europeo entro il 2028. La collaborazione non dovrebbe limitarsi alle sole automobili, in programma ci sarebbe - infatti - lo sviluppo congiunto di una gamma di veicoli commerciali leggeri.
Collaborazioni
Il clima d'incertezza che riguarda l'industria e il mercato europeo dell'automobile non fa dormire sonni tranquilli alle aziende che qui vendono e investono. Una decisione definitiva sul blocco ai motori termici previsto nel 2035 è stata nuovamente rimandata e, i costruttori di vetture, preferiscono iniziare a elaborare strategie di sviluppo - tra cui collaborazioni - che li espongano il meno possibile a ulteriori rischi.

