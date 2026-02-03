Saltano Kanté al Fenerbahce ed En-Nesyri all'Al Ittihad: il motivo

Si chiudono con un nulla di fatto le trattative che avrebbero dovuto portare N'Golo Kanté al Fenerbahce e Youssef En-Nesyri all'Al Ittihad. Nonostante l'esistenza di accordi verbali tra le parti, la FIFA ha ufficialmente respinto i ricorsi presentati dai due club. Il blocco è scattato a causa del mancato completamento della documentazione necessaria nei tempi stabiliti; i contratti non sono mai stati formalizzati correttamente, restando a uno stadio puramente verbale. Di conseguenza, entrambi i calciatori rimarranno nei rispettivi club di appartenenza, facendo sfumare due dei colpi più discussi di questa sessione.