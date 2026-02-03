Marquez indica la via: Marc brilla subito al via dei test di Sepang

MOTOGP

È stato Marc Marquez il pilota più veloce al termine della prima giornata dei test ufficiali che la MotoGP sta svolgendo sul circuito di Sepang. Sono due le Ducati davanti al vertice. Dietro a quella del campione in carica (1'57"018 il suo tempo) c'è quella seguita clienti del team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio, staccato da Marquez di 256 millesimi. Terzo tempo per Maverick Vinales (KTM, +0.277). A completare la top five sono il vicecampione del mondo in carica Alex Marquez (Ducati Gresini)e l'italiano Marco Bezzecchi che ha appena firmato un rinnovo pluriennale con Aprilia Racing. Sesto tempo per Luca Marini (Honda HRC) che precede il compagno di squadra Joan Mir. Riparte dall'ottavo tempo Francesco Bagnaia (con l'altra Ducati Lenovo), mentre a chiudere la top ten del primo giorno di test malesi sono Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) e Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46. 

