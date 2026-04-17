Ferrari F40 "Hamann": all'asta l’estrema conversione da 720 CV curata da Sauber

La rarissima Ferrari F40 "Competition Conversion" realizzata da Hamann Motorsport con la consulenza tecnica di Peter Sauber sarà battuta all'asta da RM Sotheby’s il 25 aprile a Monte Carlo, con stime comprese tra 2,25 e 2,75 milioni di euro. L'esemplare del 1990, nato stradale e trasformato in bolide da gara, monta un V8 potenziato con turbine KKK e gestione MoTeC capace di erogare fino a 720 CV. Nonostante un passato agonistico difficile nel campionato BPR Global GT del 1996, la vettura vanta oggi un valore collezionistico immenso grazie a un restauro completo terminato nel 2015 e a una documentazione tecnica impeccabile, confermandosi come una delle interpretazioni più estreme e ricercate dell'ultima hypercar approvata da Enzo Ferrari.