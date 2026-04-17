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Ferrari F40 "Hamann": all'asta l’estrema conversione da 720 CV curata da Sauber

Una rarissima Ferrari F40 "Competition Conversion" di Hamann Motorsport va all'asta a Monaco. Potenza fino a 720 CV e consulenza di Peter Sauber

17 Apr 2026 - 15:34
3 foto

La rarissima Ferrari F40 "Competition Conversion" realizzata da Hamann Motorsport con la consulenza tecnica di Peter Sauber sarà battuta all'asta da RM Sotheby’s il 25 aprile a Monte Carlo, con stime comprese tra 2,25 e 2,75 milioni di euro. L'esemplare del 1990, nato stradale e trasformato in bolide da gara, monta un V8 potenziato con turbine KKK e gestione MoTeC capace di erogare fino a 720 CV. Nonostante un passato agonistico difficile nel campionato BPR Global GT del 1996, la vettura vanta oggi un valore collezionistico immenso grazie a un restauro completo terminato nel 2015 e a una documentazione tecnica impeccabile, confermandosi come una delle interpretazioni più estreme e ricercate dell'ultima hypercar approvata da Enzo Ferrari.

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