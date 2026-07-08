Ufficiale, Dragusin è un giocatore della Fiorentina: cifre, condizioni e durata del contratto

Adesso è ufficiale: Matei Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha comunicato "di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni (se disputerà almeno il 60% delle partite stagionali giocando un minimo di 45 minuti in ogni incontro, ndr), i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur". Dragusin, nato a Bucarest il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa.
Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Juventus e un'Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024.
Per quanto riguarda il contratto del giocatore, Radu Dragusin, che arriva a Firenze per una cifra complessiva di circa 19 milioni di euro (1,5 per il prestito, 17,8 per il riscatto) firmerà un 1+4: infatti, qualora l’ex Genoa venisse riscattato dai viola, per lui scatterà il contratto fino al 2031 con stipendio da 2 milioni di euro netti più bonus.