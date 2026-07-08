Ufficiale, Dragusin è un giocatore della Fiorentina: cifre, condizioni e durata del contratto

Adesso è ufficiale: Matei Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha comunicato "di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni (se disputerà almeno il 60% delle partite stagionali giocando un minimo di 45 minuti in ogni incontro, ndr), i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur". Dragusin, nato a Bucarest il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa.