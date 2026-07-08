Neanche l’Italia U19 andrà ai Mondiali, fatale il ko ai rigori contro la Danimarca

L’approccio alla gara degli Azzurrini, stavolta con Liberali schierato titolare, è comunque positivo. Nonostante i ritmi bassi e una sfida profondamente bloccata, l’Italia prova a fare la partita ai punti. Al 21' (e poi nuovamente al 23') è Marello a scaldare i guanti di Breum-Harild con un insidioso mancino a giro dal limite dell’area, deviato in corner. Poco dopo la mezz'ora ci prova anche Natali in percussione solitaria, fermato sul più bello dalla retroguardia danese, mentre un tentativo personale di Sala non trova miglior fortuna. All'intervallo è uno 0-0 figlio della prudenza.