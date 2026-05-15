Alonso passione italiana: dopo Ferrari, ecco la Lancia Delta

Una rarità

Il "Deltone" ha saputo raccogliere la passione degli italiani per i rally negli anni '80. Soprattutto grazie a lei, il mondo ha conosciuto la forza e la competenza dei nostri tecnici e piloti anche lontano dall'asfalto della pista. Lo certificano i sei titoli costruttori vinti consecutivamente tra il 1987 e il 1992. L'edizione "Martini 6" (come quella di Alonso) è stata realizzata per celebrare il sesto titolo mondiale conquistato e il suo valore si aggira attorno ai 350 mila euro.

Iconica

A rendere la Lancia Delta Integrale unica, il suo trascorso nel motorsport. Il suo motore 2.0 litri 4 cilindri erogava 185 CV nella sua ultima evoluzione; la trazione era - ovviamente - integrale per il massimo del controllo anche su terreni sconnessi. Entrate nella leggenda le prove speciali con Miki Biasion al volante, che riuscì a vincere ben due titoli mondiali. Un'automobile che ha saputo interpretare lo spirito sportivo del suo tempo, diventando - a pieno titolo - un'icona del nostro Paese