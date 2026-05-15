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Alonso passione italiana: dopo Ferrari, ecco la Lancia Delta

Il pilota di Formula 1 conferma di essere un grande estimatore delle leggende "Made in Italy"

di Redazione Drive Up
15 Mag 2026 - 10:45
© instagram

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Fernando Alonso si riconferma un grande appassionato di automobili italiane. Una particolare inclinazione, sembra fargli preferire le storiche alle contemporanee. Lo dimostra una collezione che comprende Ferrari F40, Pagani Zonda e una Lancia Delta Martini 6. Tutte e tre accomunate dall'origine e dall'estrema rarità: l'icona dei rally, in questa specifica livrea, è stata realizzata in soli 310 esemplari.

Una rarità
Il "Deltone" ha saputo raccogliere la passione degli italiani per i rally negli anni '80. Soprattutto grazie a lei, il mondo ha conosciuto la forza e la competenza dei nostri tecnici e piloti anche lontano dall'asfalto della pista. Lo certificano i sei titoli costruttori vinti consecutivamente tra il 1987 e il 1992. L'edizione "Martini 6" (come quella di Alonso) è stata realizzata per celebrare il sesto titolo mondiale conquistato e il suo valore si aggira attorno ai 350 mila euro.
Iconica
A rendere la Lancia Delta Integrale unica, il suo trascorso nel motorsport. Il suo motore 2.0 litri 4 cilindri erogava 185 CV nella sua ultima evoluzione; la trazione era - ovviamente - integrale per il massimo del controllo anche su terreni sconnessi. Entrate nella leggenda le prove speciali con Miki Biasion al volante, che riuscì a vincere ben due titoli mondiali. Un'automobile che ha saputo interpretare lo spirito sportivo del suo tempo, diventando - a pieno titolo - un'icona del nostro Paese

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