Alonso passione italiana: dopo Ferrari, ecco la Lancia Delta
Il pilota di Formula 1 conferma di essere un grande estimatore delle leggende "Made in Italy"di Redazione Drive Up
Fernando Alonso si riconferma un grande appassionato di automobili italiane. Una particolare inclinazione, sembra fargli preferire le storiche alle contemporanee. Lo dimostra una collezione che comprende Ferrari F40, Pagani Zonda e una Lancia Delta Martini 6. Tutte e tre accomunate dall'origine e dall'estrema rarità: l'icona dei rally, in questa specifica livrea, è stata realizzata in soli 310 esemplari.
Una rarità
Il "Deltone" ha saputo raccogliere la passione degli italiani per i rally negli anni '80. Soprattutto grazie a lei, il mondo ha conosciuto la forza e la competenza dei nostri tecnici e piloti anche lontano dall'asfalto della pista. Lo certificano i sei titoli costruttori vinti consecutivamente tra il 1987 e il 1992. L'edizione "Martini 6" (come quella di Alonso) è stata realizzata per celebrare il sesto titolo mondiale conquistato e il suo valore si aggira attorno ai 350 mila euro.
Iconica
A rendere la Lancia Delta Integrale unica, il suo trascorso nel motorsport. Il suo motore 2.0 litri 4 cilindri erogava 185 CV nella sua ultima evoluzione; la trazione era - ovviamente - integrale per il massimo del controllo anche su terreni sconnessi. Entrate nella leggenda le prove speciali con Miki Biasion al volante, che riuscì a vincere ben due titoli mondiali. Un'automobile che ha saputo interpretare lo spirito sportivo del suo tempo, diventando - a pieno titolo - un'icona del nostro Paese