Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Icone

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

Il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 ha posseduto alcune delle automobili più belle e rare della Storia

di Redazione Drive Up
07 Gen 2026 - 14:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Pilota più affascinante, carismatico, influente e desiderato risponde al nome di Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del mondo è stato abile nello sfruttare il successo e la notorietà sportiva per costruirsi un personaggio altrettanto apprezzato lontano dal paddock. Coltivando le sue - numerose - passioni (dalla moda, all'arte, all'ambiente) la sua figura si è imposta a tal punto da farsi testimone di gesti clamorosi per assecondare la sua rigorosissima sensibilità ecologista. Come vendere l'intera collezione di automobili dal valore di 15 milioni di euro.

La collezione di auto di Lewis Hamilton

1 di 14
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Mercedes che passione
La sua era una collezione leggendaria è molto ampia, abbracciando supercar moderne, icone del passato, berline di lusso e auto elettriche. Mentre correva in pista per Mercedes, Lewis ne collezionava tra le più prestigiose in garage. Le automobile con la stella sul cofano sono state numerose e di diverso tipo: dalla Classe S Maybach 680, alla AMG GT-R passando per la SLS Black Series e il G AMG 6X6 concludendo una EQC. Il primo SUV elettrico di Stoccarda è stato espressamente richiesto da Hamilton per spostarsi nel privato con un mezzo a basso impatto ambientale.
Supercar di tutti i tipi
Le vere regine di quello che fu il garage di Hamilton sono sicuramente le super sportive. Ne ha avute davvero di tutte le epoche. La più "vecchia" era la Shelby Cobra 427 del 1966 seguita da una Ford Shelby GT500 del 1967. Oltre alle due muscle car, Hamilton possedeva una McLaren MP4-12C, una estrema P1 e la rarissima F1 del 1995. Di Ferrari ha avuto alcune delle più belle: LaFerrari, sia coupé sia Aperta, e la 599 SA Aperta. Hamilton contribuì allo sviluppo della Mercedes AMG-ONE, equipaggiata con il vero motore della monoposto del campionato Formula del 2016, portandosene poi a casa una. La più esclusiva resta probabilmente la Pagani Zonda 760 LH, costruita su misura secondo le sue specifiche.
Il sogno Ferrari
L'arrivo a Maranello del campionissimo inglese, avrebbe potuto offrire l'occasione per concludere una carriera già leggendaria con un'eredità non soltanto sportiva. In via dell'Abetone sarebbe stato sviluppato un progetto - insieme a Hamilton stesso - per costruire una vettura che, su base F40, fosse la quintessenza dell'esperienza di guida e dell'esclusività Ferrari. Una sportiva con motore V12 aspirato e cambio manuale che si sarebbe dovuta chiamare Ferrari F44 (egoriferita). Dopo una stagione deludente, i piani per lo sviluppo del modello sembrerebbero essere stati cancellati o, quantomeno, messi in pausa. Vedremo - se si farà - quanto a lungo sopravvivrà nel garage di Lewis.

Ti potrebbe interessare

auto
lewis hamilton
hamilton
ferrari

Ultimi video

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

I più visti di Drive Up

L'auto che ha superato i 1.000 km/h

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:46
Crans Montana, la FIA ricorda il kartista Joaquim Van Thuyne
15:45
West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero
15:37
Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Tennis, United Cup: la Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale