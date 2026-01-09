MotoGP, Pro Honda nuovo sponsor del team LCR di Moreira

Sotto il marchio Pro Honda e tramite moto con livree dedicate, Honda ha fatto la sua prima apparizione in MotoGP nel round finale della stagione 2024, il Solidarity Grand Prix, in cui Stefan Bradl (Germania, 36 anni) ha corso come wildcard per l’Honda HRC Test Team a bordo della RC213V. Durante la stagione 2025, Aleix Espargaró (Spagna, 36 anni), collaudatore per Honda Racing Corporation, e Takaaki Nakagami (Chiba, Giappone, 33 anni), hanno preso parte ad alcuni Gran Premi della classe MotoGP come wildcard. Espargaró ha disputato quattro gare e Nakagami due, per un totale di sei presenze, come parte dell’Honda HRC Test Team sfoggiando la livrea Pro Honda. Pro Honda è il marchio globale unificato di oli e lubrificanti Honda, sviluppati per massimizzare le prestazioni dei veicoli Honda. Le tecnologie utilizzate per sviluppare gli oli e i lubrificanti nascono dalle condizioni estreme del motorsport e vengono poi trasferite ai prodotti destinati all’utente finale, assicurando ai motociclisti sicurezza e affidabilità