MotoGP, Pro Honda nuovo sponsor del team LCR di Moreira

Honda ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con il team Honda LCR, per competere nella classe MotoGP del FIM Grand Prix World Championship. Per la stagione 2026, Honda LCR schiererà due moto sulla griglia della MotoGP. Accanto alla moto CASTROL Honda LCR guidata da Johann Zarco (Francia, 35 anni), il team introdurrà una seconda entry denominata Pro Honda LCR, dove il brand Pro Honda – marchio ufficiale di oli e lubrificanti Honda – sarà il title sponsor. A salire in sella alla Pro Honda LCR sarà Diogo Moreira (Brasile, 21 anni), vincitore del titolo iridato Moto2 della scorsa stagione
Sotto il marchio Pro Honda e tramite moto con livree dedicate, Honda ha fatto la sua prima apparizione in MotoGP nel round finale della stagione 2024, il Solidarity Grand Prix, in cui Stefan Bradl (Germania, 36 anni) ha corso come wildcard per l’Honda HRC Test Team a bordo della RC213V. Durante la stagione 2025, Aleix Espargaró (Spagna, 36 anni), collaudatore per Honda Racing Corporation, e Takaaki Nakagami (Chiba, Giappone, 33 anni), hanno preso parte ad alcuni Gran Premi della classe MotoGP come wildcard. Espargaró ha disputato quattro gare e Nakagami due, per un totale di sei presenze, come parte dell’Honda HRC Test Team sfoggiando la livrea Pro Honda. Pro Honda è il marchio globale unificato di oli e lubrificanti Honda, sviluppati per massimizzare le prestazioni dei veicoli Honda. Le tecnologie utilizzate per sviluppare gli oli e i lubrificanti nascono dalle condizioni estreme del motorsport e vengono poi trasferite ai prodotti destinati all’utente finale, assicurando ai motociclisti sicurezza e affidabilità
"Stabilire una nuova partnership con Pro Honda, il marchio ufficiale Honda per oli e lubrificanti, rappresenta una tappa estremamente significativa per il nostro progetto. Condividendo valori comuni, ci impegniamo con questo programma racing a perseguire il perfetto equilibrio tra prestazioni competitive e affidabilità”, ha detto Lucio Cecchinello.