Domobianca SkiAlp Vertical: caccia ai record di Oberbacher e De Silvestro

I record da battere sono quelli siglati nel 2025 da Alex Oberbacher e quello (che resiste dalla prima edizione del 2023) di Alba De Silvestro. Il portacolori del Team La Sportiva lo ha fissato ormai quasi dodici mesi fa nello strepitoso tempo di 19 minuti e 50 secondi, mentre la campionessa dell'Esercito ha stampato tre anni fa un primato da 23 minuti e 40 secondi, rimasto appunto imbattuto nelle edizioni 2024 e 2025 della gara.