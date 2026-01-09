Domobianca SkiAlp Vertical: caccia ai record di Oberbacher e De Silvestro

Il classico appuntamento di Domodossiola è in programma l'ultimo giorno di gennaiodi Stefano Gatti
Riflettori accesi sulla notte della Domobianca SkiAlp Vertical. A poche settimane dal via del tradizionale evento piemontese, il team organizzatore si prepara a mandare in scena una gara spettacolare sulle piste illuminate del comprensorio di Domobianca 365, sopra la città di Domodossola.
La prova è in programma sabato 31 gennaio. Segnale di partenza alle diciannove in punto dal piazzale dell’Alpe Lusentino. Giunto alla sua quarta edizione, quello di Domobianca SkiAlp Vertical è rapidamente diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati e ha visto al via della competizione i più forti atleti di livello internazionale.
© Loris Onesto
I record da battere sono quelli siglati nel 2025 da Alex Oberbacher e quello (che resiste dalla prima edizione del 2023) di Alba De Silvestro. Il portacolori del Team La Sportiva lo ha fissato ormai quasi dodici mesi fa nello strepitoso tempo di 19 minuti e 50 secondi, mentre la campionessa dell'Esercito ha stampato tre anni fa un primato da 23 minuti e 40 secondi, rimasto appunto imbattuto nelle edizioni 2024 e 2025 della gara.
In palio all'Alpe Lusentino anche il 2° Trofeo Enaip in memoria di Roberto Fantone, che verrà assegnato al primo atleta ossolano classificato. Ad imporsi nel 2025 era stato Giacomo Luvini.
Già in pieno svolgimento sul portale specializzato Wedosport, la campagna iscrizioni chiude nella modalità online venerdì 30 gennaio. Per gli indecisi ad oltranza ci sarà però la possibilità di assicurarsi "in presenza" un pettorale fino ad un'ora prima dello start.
© Luciano Campani
Nonostante alcune sovrapposizioni con il calendario della Coppa del Mondo, sono già numerosi gli atleti di alto livello che hanno confermato la loro partecipazione: un risultato che rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’intero team organizzativo, come sottolinea Ivan Svilpo, portavoce del comitato organizzatore: "Essere così apprezzati e ricercati è il segno tangibile dell’eccellente lavoro svolto nel corso di questi anni".
La presenza di atleti del calibro di Davide Magnini, Martin Anthamatten, Jocelyn Verdenal (solo per citarne alcuni), insieme a quella di rappresentanti delle nazionali di Svizzera, Francia, Grecia e naturalmente Italia sarà come sempre garanzia di visibilità internazionale, confermando il carattere di prestigiosa vetrina sportiva e turistica per l’intera Val d’Ossola.
© Luciano Campani
Per l’occasione, le seggiovie del comprensorio Domobianca 365 saranno aperte a costo agevolato, così da permettere a tutti di salire e fare il tifo lungo il percorso. Seguiranno il pasta party alla Baita Motti e - dopo le premiazioni in programma al Luse Bar intorno alle ventidue - la grande festa After SkiAlp Party con DJ Lupo Alberto.
© Loris Onesto