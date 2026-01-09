Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCIALPINISMO

Domobianca SkiAlp Vertical: caccia ai record di Oberbacher e De Silvestro

Il classico appuntamento di Domodossiola è in programma l'ultimo giorno di gennaio

di Stefano Gatti
09 Gen 2026 - 13:11

Riflettori accesi sulla notte della Domobianca SkiAlp Vertical. A poche settimane dal via del tradizionale evento piemontese, il team organizzatore si prepara a mandare in scena una gara spettacolare sulle piste illuminate del comprensorio di Domobianca 365, sopra la città di Domodossola.

La prova è in programma sabato 31 gennaio. Segnale di partenza alle diciannove in punto dal piazzale dell’Alpe Lusentino. Giunto alla sua quarta edizione, quello di Domobianca SkiAlp Vertical è rapidamente diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati e ha visto al via della competizione i più forti atleti di livello internazionale.

© Loris Onesto

© Loris Onesto

I record da battere sono quelli siglati nel 2025 da Alex Oberbacher e quello (che resiste dalla prima edizione del 2023) di Alba De Silvestro. Il portacolori del Team La Sportiva lo ha fissato ormai quasi dodici mesi fa nello strepitoso tempo di 19 minuti e 50 secondi, mentre la campionessa dell'Esercito ha stampato tre anni fa un primato da 23 minuti e 40 secondi, rimasto appunto imbattuto nelle edizioni 2024 e 2025 della gara.    

In palio all'Alpe Lusentino anche il 2° Trofeo Enaip in memoria di Roberto Fantone, che verrà assegnato al primo atleta ossolano classificato. Ad imporsi nel 2025 era stato Giacomo Luvini.

Già in pieno svolgimento sul portale specializzato Wedosport, la campagna iscrizioni chiude nella modalità online venerdì 30 gennaio. Per gli indecisi ad oltranza ci sarà però la possibilità di assicurarsi "in presenza" un pettorale fino ad un'ora prima dello start.

© Luciano Campani

© Luciano Campani

Nonostante alcune sovrapposizioni con il calendario della Coppa del Mondo, sono già numerosi gli atleti di alto livello che hanno confermato la loro partecipazione: un risultato che rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’intero team organizzativo, come sottolinea Ivan Svilpo, portavoce del comitato organizzatore: "Essere così apprezzati e ricercati è il segno tangibile dell’eccellente lavoro svolto nel corso di questi anni". 

La presenza di atleti del calibro di Davide Magnini, Martin Anthamatten, Jocelyn Verdenal (solo per citarne alcuni), insieme a quella di rappresentanti delle nazionali di Svizzera, Francia, Grecia e naturalmente Italia sarà come sempre garanzia di visibilità internazionale, confermando il carattere di prestigiosa vetrina sportiva e turistica per l’intera Val d’Ossola.

© Luciano Campani

© Luciano Campani

Per l’occasione, le seggiovie del comprensorio Domobianca 365 saranno aperte a costo agevolato, così da permettere a tutti di salire e fare il tifo lungo il percorso. Seguiranno il pasta party alla Baita Motti e - dopo le premiazioni in programma al Luse Bar intorno alle ventidue - la grande festa After SkiAlp Party con DJ Lupo Alberto. 

© Loris Onesto

© Loris Onesto

domobianca vertical race
skialp
vertical
caccia
record
de silvestro

Ultimi video

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

01:08
MCH BRIGNONE CON GOGGIA E VONN OK MCH

Trio di campionesse sugli sci: Brignone si allena con Goggia e Vonn

00:56
DICH DELLA MEA 4/1 DICH

Della Mea: "Felice per come ho sciato e per il risultato"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

00:29

Brignone torna sugli sci: la rincorsa a Milano-Cortina è partita

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

I più visti di sci

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE CON GOGGIA E VONN OK MCH

Trio di campionesse sugli sci: Brignone si allena con Goggia e Vonn

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

Crans Montana: da sede iconica della Coppa del mondo di sci a luogo tragico

Oakley, casco da sci rivoluzionario: maschera a calamita

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:55
Roma in emergenza, Gasperini: "Wesley? Speriamo recuperi, ma..."
Virtus ko in Eurolega
13:54
Virtus ko in Eurolega
13:51
Nel segno della continuità: si chiamerà SF-26 la nuova Ferrari
Dan Peterson uno di noi
13:49
Dan Peterson uno di noi
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo