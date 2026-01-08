Logo SportMediaset

drive up
Mezzi speciali

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

Prodotta dalla Rezvani, ha un motore V8 e può costare più di 250 mila dollari

di Redazione Drive Up
08 Gen 2026 - 11:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non ci sono mai mezze misure negli Stati Uniti d'America. In quasi ogni categoria, tutto è - relativamente al nostro gusto - spropositato. A questa tendenza non sfuggono di certo le automobili: l'America è fedelissima custode di una delle più gloriose tradizioni di motori V8. Posizionato ovunque possano, è il propulsore di riferimento. A maggior ragione se parliamo del cofano di un "carro armato" da strada come il Rezvani Tank.

Il Tank urbano USA da oltre 1.000 CV di potenza

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Stile USA
Estremo in ogni suo dettaglio, ha uno stile fortemente ispirato a un mezzo da combattimento. Spigoloso, robusto e dalla tinta quasi mimetica, la sua omologazione a uso stradale stride con il suo aspetto rude e militaresco. Non è soltanto una sensazione visiva: l'azienda offre possibilità di personalizzazione che includono blindatura esterna, vetri antiproiettile, sottoscocca a prova di bomba, visore notturno e persino delle maschere antigas.
Motore potenti
L'automobile - per applicazioni e stile - più vicina a un carro armato è costruita sulla base della Jeep Wrangler. La trazione è integrale e sotto il cofano c'è un'ampia gamma di motori al cui vertice trova posto un possente 6.2 litri V8 da 1.000 CV. Se però la potenza non è la vostra unica ambizione, il Rezvani è disponibile anche con un 3.6 litri V6 da 285 CV. Il prezzo "base" è di 175 mila dollari ma il motore V8 non è di certo un equipaggiamento di serie: se lo volete dovete aggiungere altri 85 mila dollari. Così sarete pronti per la fine del mondo.

usa
tank
rezvani

