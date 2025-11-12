Personaggi famosi a velocità folli, una passione...tedesca

Autobahn che passione. In Germania resiste uno dei paradossi più affascinanti della mobilità moderna: su gran parte delle autostrade, non esiste un limite generale di velocità. Una decisione che affonda le radici nella storia del Paese e nella sua cultura automobilistica. Una condizione di guida così insolita da richiamare spesso l'attenzione della cronaca. Negli anni sono numerosi i personaggi famosi che ne hanno approfittato per lanciare la loro automobile a velocità impensabili altrove. E c'è chi ha provato anche il record.

Una lunga storia

Le Autobahn furono concepite sin dagli anni Trenta come infrastrutture di eccellenza, progettate per sostenere velocità elevate: corsie ampie, carreggiate separate e visibilità ottimale. Ancora oggi gli standard di costruzione e manutenzione sono tra i più alti al mondo, con controlli costanti e asfalto a bassa rumorosità. È anche per questo che, dove le condizioni lo consentono, il legislatore non impone limiti rigidi, ma una “velocità consigliata” di 130 km/h.

Sinonimo di libertà

Dietro a questa scelta c’è però qualcosa di più profondo. Per i tedeschi, guidare veloce non è solo una questione di adrenalina ma è un gesto di libertà individuale. Le grandi case automobilistiche tedesche – da Mercedes a BMW, da Porsche ad Audi – hanno costruito parte della loro leggenda su questa filosofia. Le Autobahn sono, da sempre, il loro banco di prova naturale.