Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
CES 2026

Un marchio di aspirapolveri ha costruito una supercar

Dreame, azienda specializzata in robot aspirapolvere, ha presentato al CES 2026 la Kosmera Nebula 1

di Redazione Drive Up
07 Gen 2026 - 08:59
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se non avete mai sentito parlare della Kosmera Nebula 1, non preoccupatevi: prima del CES 2026 la sua esistenza era sconosciuta. Dietro la sua "creazione" c'è il costruttore di aspirapolveri robot Dreame, niente di più lontano da un'automobile. Eppure, l'ascesa dell'automobile elettrica ha offerto il palcoscenico a realtà - soprattutto con passaporto cinese - distanti da questo mondo, che attraverso un'ingegnerizzazione della loro tecnologia, sono comunque riuscite a entrarvi.

La supercar costruita da chi fa aspirapolveri

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Replicabile
L'esempio più clamoroso in questo senso è rappresentato da Xiaomi. Tra i principali produttori di smartphone del Pianeta, oggi impegnato nella produzione della SU7: una delle automobili elettriche più chiacchierate negli ultimi mesi. Le sue prestazioni da super sportiva e il suo design molto (fin troppo) europeo, hanno dimostrato la replicabilità dell'elettrico rispetto al motore a combustione. Mettendo a rischio la supremazia - in termini di mercato e di vendite - della tradizione europea, americana e giapponese.
Potentissima
Dreame schiera sul terreno di gioco una berlina a cinque porte fortemente ispirata - almeno dal punto di vista dello stile - ad altre esperienze europee. Il disegno dei gruppi ottici non può non ricordare Bugatti, mentre la sagoma del paraurti richiama la Ferrari F8 Tributo. Anche le prestazioni vorrebbero "rivaleggiare" con le migliori di casa nostra: quasi 1.900 CV e 0-100 km/h in 1,8 secondi. Niente di nuovo, lo schema tipico dei marchi cinesi (da BYD a Xiaomi) prevede sempre un ingresso in grande stile. Secondo le indiscrezioni, la produzione della Nebula 1 dovrebbe avvenire in Germania, a Berlino nei pressi della Gigafactory di Tesla. Oltre l'affronto, persino la beffa.

Ti potrebbe interessare

supercar
dreame
aspirapolveri
ces 2026
ces las vegas

Ultimi video

04:12
BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:18
Nuovo XPENG G6 MY26

Nuovo XPENG G6 MY26

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

15:32
La puntata del 30 dicembre #DriveUp

La puntata del 30 dicembre #DriveUp

02:00
Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

04:12
BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

I più visti di Drive Up

L'auto che ha superato i 1.000 km/h

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:52
Rubato l'ultimo kart di Jules Bianchi: l'appello del padre, interviene anche Leclerc
11:37
A 16 anni pensava di smettere, ora è il nuovo bomber della Lazio: chi è Petar Ratkov
Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato
11:35
Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato
Che spettacolo in Belgio!
11:34
Che spettacolo in Belgio!
La presentazione...finisce male
11:33
La presentazione...finisce male