Un marchio di aspirapolveri ha costruito una supercar

Replicabile

L'esempio più clamoroso in questo senso è rappresentato da Xiaomi. Tra i principali produttori di smartphone del Pianeta, oggi impegnato nella produzione della SU7: una delle automobili elettriche più chiacchierate negli ultimi mesi. Le sue prestazioni da super sportiva e il suo design molto (fin troppo) europeo, hanno dimostrato la replicabilità dell'elettrico rispetto al motore a combustione. Mettendo a rischio la supremazia - in termini di mercato e di vendite - della tradizione europea, americana e giapponese.

Potentissima

Dreame schiera sul terreno di gioco una berlina a cinque porte fortemente ispirata - almeno dal punto di vista dello stile - ad altre esperienze europee. Il disegno dei gruppi ottici non può non ricordare Bugatti, mentre la sagoma del paraurti richiama la Ferrari F8 Tributo. Anche le prestazioni vorrebbero "rivaleggiare" con le migliori di casa nostra: quasi 1.900 CV e 0-100 km/h in 1,8 secondi. Niente di nuovo, lo schema tipico dei marchi cinesi (da BYD a Xiaomi) prevede sempre un ingresso in grande stile. Secondo le indiscrezioni, la produzione della Nebula 1 dovrebbe avvenire in Germania, a Berlino nei pressi della Gigafactory di Tesla. Oltre l'affronto, persino la beffa.