Quando una Bugatti Veyron finì per fare off road in montagna

Un incidente bizzarro

Non era una supercar qualsiasi ad essersi fermata in mezzo alle montagne: era una Bugatti, l’auto che per anni aveva rappresentato l’apice assoluto dell’ingegneria automobilistica. Vederla ridotta a un oggetto fragile, in un paesaggio che non perdona, fu come assistere alla caduta di una divinità moderna. 8 anni dopo, l'effetto è lo stesso. La tecnologia più avanzata del suo tempo, improvvisamente piegata da una curva e da un attimo di disattenzione.

Tecnica da record e valore da opera d’arte

La Veyron Grand Sport Vitesse non era soltanto una versione “scoperta” della Veyron: era la più potente Bugatti di sempre della sua generazione. Sotto il cofano viveva il leggendario W16 quadriturbo da 8,0 litri, capace di erogare 1.200 cavalli, numeri che sembravano fantascienza. Lo 0-100 km/h veniva bruciato in meno di 2,6 secondi e la velocità massima superava i 400 km/h, anche a tetto aperto. Un’auto capace di essere allo stesso tempo una granturismo di lusso e un missile terra-terra.

Milionaria

Nel 2017 il suo prezzo di listino superava i 2,5 milioni di euro, ma oggi il suo valore è cresciuto in modo vertiginoso. Gli esemplari ben conservati viaggiano tranquillamente oltre i 3 milioni, con punte più alte per le configurazioni rare e per le serie finali. Paradossalmente, anche l’auto dell’incidente, una volta restaurata, è diventata parte della mitologia Bugatti: una Veyron con una storia, e nel collezionismo questo conta quasi quanto i cavalli.