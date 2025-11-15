Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Le auto più costose disponibili online in Italia

Dalle hypercar da oltre mille cavalli ai capolavori vintage che hanno fatto la storia, il mercato del lusso non conosce rallentamenti. E in Italia compaiono in vendita alcune delle vetture più rare e desiderate al mondo

di Redazione Drive Up
15 Nov 2025 - 12:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il mercato delle quattro ruote di altissima gamma continua a sorprendere, e a farlo non sono soltanto le aste internazionali. Anche sulle piattaforme di vendita online si trovano oggi alcune tra le auto più costose e rare al mondo, e Autoscout24 Italia ne ospita una selezione che sembra uscita da un concorso d’eleganza o da un garage da collezionista miliardario.

Le auto in vendita online più costose d'Italia

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Bugatti e Lamborghini
In cima alla lista compare la Bugatti Divo (13,5 milioni di euro), una delle hypercar più esclusive della casa francese, prodotta in appena quaranta esemplari e concepita come la Bugatti più agile e affilata mai costruita. Accanto a lei spicca un mito assoluto degli anni Sessanta, la Lamborghini Miura (9,9 milioni di euro), considerata da molti la prima supercar moderna e ancora oggi tra le vetture più ricercate e costose del pianeta.
Pagani e Ferrari
La presenza della Pagani Huayra BC Roadster (8,7 milioni di euro) conferma quanto il marchio modenese continui a rappresentare una vera ossessione per gli appassionati: artigianato, aerodinamica attiva e materiali futuristici che ne fanno un pezzo da museo in movimento. Non è da meno la Ferrari LaFerrari Aperta (7,1 milioni di euro), la versione a cielo aperto della hypercar ibrida di Maranello, prodotta in una tiratura così limitata da renderla quasi introvabile. La nuova generazione della creatività di Horacio Pagani è rappresentata dalla Utopia (6,5 milioni di euro), presentata come l’erede filosofica della Zonda.
Delle vere rarità
Tornando nel mondo Bugatti, la Chiron (6,3 milioni di euro) rimane una delle auto più estreme mai messe su strada, un monumento alla velocità e al lusso che continua a essere venduto da collezionisti di tutto il mondo. Maranello è presente anche con la Ferrari F50 (5,6 milioni di euro), la più rara delle supercar anni Novanta del Cavallino, costruita in soli 349 esemplari e sempre più ricercata sul mercato internazionale.
Super ibrido ed elettriche
Completa la panoramica la Lamborghini Sían (5,5 milioni di euro), prima ibrida della casa di Sant’Agata, con la sua tecnologia al supercondensatore che la rende un unicum nella storia del marchio, e la Pininfarina Battista (4,9 milioni di euro), hypercar elettrica da oltre 1.900 cavalli capace di riscrivere il concetto di prestazione a emissioni zero.

bugatti
lamborghini
ferrari
pininfarina
pagani
pagani utopia
auto usate
mercato auto usate
mercato auto
ferrari f50
auto online
auto in vendita online
auto in vendita su internet

Ultimi video

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026 - VIDEO

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:30
Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
15:20
Parma, si sonda il mercato degli svincolati per il sostituto di Suzuki
Gattuso chiede il massimo
15:19
Gattuso: "Vincere 9-0 con la Norvegia impensabile, ma nel calcio mai dire mai..."
15:10
Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: vincono Heliovaara-Patten in due set