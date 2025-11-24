Napoli-Qarabag, sfida a tutto gas: dalla Ferrari nera di Maradona al circuito di F1

La Ferrari nera

Siamo nel 1987. Maradona ha appena regalato al Napoli il suo primo scudetto e chiede al Presidente Ferlaino un regalo: una Ferrari. Sono gli anni della Testarossa con la linea di Pininfarina, i fari a scomparsa e il motore "piatto" V12 da 400 CV. Praticamente gli anni '80 su quattro ruote. Diego se ne innamora, ma c'è un problema: la vuole nera e all'epoca, Enzo Ferrari, non prevedeva altri colori se non il rosso per le sue automobili.

Solo per lui

Si corse ai ripari e Ferlaino contattò personalmente Maranello per avere una deroga. Fu concessa e la Testarossa nera di Diego Armando Maradona fu consegnata a Napoli. Da qui in poi, i racconti incontrano le leggende. Pare che, una volta salito a bordo, il campionissimo abbia lamentato l'assenza dello stereo e dell'aria condizionata. Detto, fatto: la seconda modifica li introdusse. Ci sono poi le storie di "chi c'era" e assicura di averlo visto sfrecciare a 300 all'ora di notte sulla tangenziale di Napoli tra Pozzuoli e Fuorigrotta.

Un circuito velocissimo

Chi di sicuro viaggia a velocità folli, sono le monoposto di Formula 1 che si rincorrono sul circuito di Baku, in Azerbaigian. Sede di uno dei rettifili più lunghi dell'intero circus: 2,2 chilometri. Qui nel 2016 Valtteri Bottas toccò la punta più alta mai raggiunta in una prestazione ufficiale: 378 km/h. Un record, come quelli collezionati da Maradona nella sua indimenticata e indimenticabile esperienza di Napoli. Come la sua Ferrari Testarossa nera, che continua a raccontare il genio mai banale del più grande calciatore di sempre.