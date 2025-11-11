Porta bene

Certo, parliamo di un accordo commerciale. Nulla di più normale, nel calcio moderno dove i loghi cambiano spesso quanto le maglie. Eppure, la memoria va da sola a quell’estate tedesca: partner tecnico tedesco, Mondiale vinto proprio in Germania. Un incastro perfetto che, riletto oggi, sembra avere il sapore della scaramanzia. Il tempismo, poi, alimenta suggestioni. L’Italia di Gattuso è chiamata a ritrovare grinta, spirito di squadra e carattere. E ritrovare accanto a sé lo stesso partner di allora diventa, per qualcuno, una specie di amuleto.

Verso gli Stati Uniti

Più che un segnale del destino, è una curiosità da bar sport. Però fa il suo effetto: le scaramanzie, in fondo, nel calcio non mancano mai. Se poi aiutano a tenere alta la convinzione, tanto meglio. Perché per tornare a goderci un Mondiale da protagonisti serviranno testa, coraggio e un pizzico di fortuna. Che sia tedesca, per una (seconda) volta, va benissimo.