Nel pieno della rincorsa verso il Mondiale, riappare un partner dei tempi d’oro. Coincidenze calcistiche (e di marketing) che ci fanno ben speraredi Redazione Drive Up
L’Italia, lo sappiamo, si gioca la qualificazione alla prossima Coppa del mondo. Dopo due mancate partecipazioni, la tensione è alta, e calcoli alla mano, dovremmo essere ormai certi degli spareggi di marzo. In mezzo a questa corsa frenetica, tra Moldavia e Norvegia, spunta un dettaglio che gli appassionati di storie intrecciate troveranno curioso: il ritorno di un vecchio sponsor, lo stesso che campeggiava accanto agli azzurri nel 2006, l’anno di Berlino, dell’urlo mondiale, di una notte che ancora oggi brucia negli occhi.
Porta bene
Certo, parliamo di un accordo commerciale. Nulla di più normale, nel calcio moderno dove i loghi cambiano spesso quanto le maglie. Eppure, la memoria va da sola a quell’estate tedesca: partner tecnico tedesco, Mondiale vinto proprio in Germania. Un incastro perfetto che, riletto oggi, sembra avere il sapore della scaramanzia. Il tempismo, poi, alimenta suggestioni. L’Italia di Gattuso è chiamata a ritrovare grinta, spirito di squadra e carattere. E ritrovare accanto a sé lo stesso partner di allora diventa, per qualcuno, una specie di amuleto.
Verso gli Stati Uniti
Più che un segnale del destino, è una curiosità da bar sport. Però fa il suo effetto: le scaramanzie, in fondo, nel calcio non mancano mai. Se poi aiutano a tenere alta la convinzione, tanto meglio. Perché per tornare a goderci un Mondiale da protagonisti serviranno testa, coraggio e un pizzico di fortuna. Che sia tedesca, per una (seconda) volta, va benissimo.