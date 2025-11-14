Presentato il calendario Pirelli 2026: ci sono Luisa Ranieri e Irina Shayk

Natura protagonista

Il progetto, giunto alla sua 52esima edizione, nasce nella primavera del 2025 sulle coste del Norfolk e nelle campagne dell’Essex. Successivamente si sposta negli studi di Londra e New York, dove Sundsbø utilizza avanzate tecnologie 3D e grandi pareti LED per ricreare tramonti, nuvole, fuoco e acqua in un ambiente controllato. Una scelta necessaria per rappresentare elementi come vento o energia, per loro natura invisibili. Alcune componenti, come l’acqua, sono state fotografate dal vivo, mentre altre, il fuoco su tutte, sono state integrate digitalmente dopo essere state filmate in anticipo.

La maturità

Il Calendario ritrae 11 donne provenienti da cinema, musica, sport e moda, per un totale di 22 scatti: da Tilda Swinton e Gwendoline Christie a FKA twigs, Isabella Rossellini, Venus Williams, Luisa Ranieri, Irina Shayk, Eva Herzigová e altre interpreti chiamate a dare forma, volto e movimento a forze naturali e simboliche. Sundsbø ha scelto figure mature, capaci di offrire una lettura personale degli elementi e di instaurare un dialogo diretto con la macchina fotografica.