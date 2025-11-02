Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

Due auto da sogno, che hanno fatto la storia in pista e in strada. Stiamo parlando della Ferrari 499P, numero 51, portata in trionfo alla 24ore di Le Mans (2023) da: Giovinazzi, Pier Guidi e Calado. Un successo storico, in quella che era l'edizione del centenario. La Lamborghini Countach LP400 è invece un'icona dell'auto sportiva, primo prototipo datato 1971. La firma di tre matite storiche Gandini, Stanzani e il tocco di Horacio Pagani che ai tempi lavorava in Lamborghini. Il nome? "Countach" deriva da un'esclamazione in dialetto piemontese che esprime sorpresa e stupore, come "perbacco!". La storia narra che questa parola fu pronunciata da un operaio della carrozzeria Bertone mentre vedeva il prototipo dell'auto per la prima volta. Un unico nel suo genere, considerando che la tradizione di Lamborghini è quella di assegnare alle proprie auto i nomi di tori.Due miti che oggi rivivono in scala. Pezzi da pregiatissima collezione. Servono circa 18.000 Euro per acquistare un singolo modellino.