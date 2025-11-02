Logo SportMediaset

GIOIELLI IN MINIATURA

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

Riprodotte in scala la 499P vincitrice della 24 ore di Le Mans (2023) e la Countach LP400

di Redazione Drive Up
02 Nov 2025 - 11:52
© Foto da web

© Foto da web

Due auto da sogno, che hanno fatto la storia in pista e in strada. Stiamo parlando della Ferrari 499P, numero 51, portata in trionfo alla 24ore di Le Mans (2023) da: Giovinazzi, Pier Guidi e Calado. Un successo storico, in quella che era l'edizione del centenario. La Lamborghini Countach LP400 è invece un'icona dell'auto sportiva, primo prototipo datato 1971. La firma di tre matite storiche Gandini, Stanzani e il tocco di Horacio Pagani che ai tempi lavorava in Lamborghini. Il nome? "Countach" deriva da un'esclamazione in dialetto piemontese che esprime sorpresa e stupore, come "perbacco!". La storia narra che questa parola fu pronunciata da un operaio della carrozzeria Bertone mentre vedeva il prototipo dell'auto per la prima volta. Un unico nel suo genere, considerando che la tradizione di Lamborghini è quella di assegnare alle proprie auto i nomi di tori.Due miti che oggi rivivono in scala. Pezzi da pregiatissima collezione. Servono circa 18.000 Euro per acquistare un singolo modellino.

Il video della Ferrari 499P in miniatura

Il video della Lamborghini Countach LP400 in miniatura

ferrari
499p
le mans
ferrari miniatura
499p miniatura
lamborghini countach
countach significato
lamborghini miniatura
collezionismo
collezionismo auto

