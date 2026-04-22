Prendere la patente è difficile: in Italia uno su quattro bocciato all'esame

Coloro che sviluppano un certo timore in vista dell'esame della patente, sappiano che l'incertezza è giustificata: in Italia un candidato su quattro è bocciato. La tessera "rosa" - che permette di condurre un veicolo in tutta Europa - non deve essere data per scontata, me neanche considerata come un ostacolo invalicabile. L'altro lato della medaglia splende: il 73,3% è promosso.

Dati in crescita

Nel 2025 i candidati per l'esame di scuola guida sono stati 2.222.717, il dato più alto degli ultimi vent'anni. Di questi, 1.696.005 è stato promosso, mentre 618 mila sono i non idonei. Il confronto con il 2019 mostra come il numero dei promossi si sia contratto di ben sei punti percentuali con un quantità di bocciati record dal 2009. L'aspetto più problematico è la teoria, la quale "ferma" il 38% del totale. La prova pratica di guida è molto meno selettiva: i respinti sono soltanto il 14,6% del totale.

Sempre giovani

Il conseguimento della patente è un appuntamento importante nella vita di un giovane. Il primo vero assaggio di libertà personale. Nel 2025 ben 754.349 permessi sono stati rilasciati agli under 21. I "ragazzi" che s'iscrivono e presentano all'esame sono in crescita: +2,2% rispetto al 2024. Un'analisi più approfondita mostra che il 60,5% dei neopatentati sono uomini (456.159), mentre il 39,5% donne (298.190). La presenza degli stranieri è ormai strutturale tra i candidati, rappresentando circa un quinto delle iscrizioni (pari a oltre 230 mila persone).