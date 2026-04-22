Madrid, la carica di Musetti: "Non vedo l'ora di iniziare, i risultati arriveranno"

"Non ho giocato partite per più di due mesi e a Monte-Carlo è stata dura rientrare senza nessuna partita sulla terra - ha riflettuto il top10 italiano - Ho avuto bisogno di adattarmi sia nel fisico che nella testa nell'accettare alcuni momenti della partita e che sarebbe stato difficile. Mi sono allenato molto bene e questa è la cosa più importante perché so che a un certo punto i risultati arriveranno".