Sfide impossibili Dall'Atlantico al Pacifico: il folle record di velocità negli USA

Dalla costa atlantica a quella pacifica in 22 ore e 38 minuti. Un nuovo primato ottenuto da due - folli - giovani a bordo di una Cadillac CT4-V Blackwing: versione ad alte prestazioni della berlina americana (per intenderci, rivaleggia con BMW M3) con 480 CV di potenza. Il motore V6 ha dovuto dare il meglio di sé per assecondare l'obiettivo di coprire i - circa - 3.800 km nel minor tempo possibile. Per assisterli al meglio, l'auto è stata modificata con un serbatoio da 204 litri di carburante