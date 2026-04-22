Bellingham investe nel cricket: oltre un milione di euro per la squadra della sua città

Jude Bellingham ha investito oltre un milione di euro per comprare l'1,2% delle quote del Birmingham Phoenix, squadra di cricket della città inglese non distante da Stourbridge, dove è nato. Dopo l'annuncio, il centrocampista del Real Madrid ha affermato: "Amo Birmingham, sento di dover qualcosa alla città". Il 22enne ha mosso i primi passi da calciatore proprio nel Birmingham, per poi approdare nel 2020 al Borussia Dortmund e nel 2023 al Real Madrid, con cui ha vinto la Champions del 2024.

Quando era un bambino, al calcio affiancò per qualche anno il cricket, che praticò insieme al fratello Jobe. In un'intervista, Jude ha sottolineato che se avesse dovuto cambiare il suo ruolo nello sport con quello di un altro atleta avrebbe preso il posto di Ben Stokes, capitano della Nazionale inglese di cricket.

Con l'1,2% acquistato da Bellingham, il Warwickshire County Cricket Club manterrà il controllo di maggioranza con il 50,4% e i proprietari del Birmingham City — Knighthead Capital Management (la leggenda della Nfl Tom Brady è azionista di minoranza) — avranno il 48,4%. "Con questo investimento voglio lanciare un messaggio ai più giovani: sono tante le opportunità intorno a noi per praticare sport e divertirci. Io sono stato fortunato: crescendo ho avuto la possibilità di giocare a cricket e a calcio, ma molti ragazzi non hanno questa opportunità. Se con un'iniziativa del genere posso dare a tutti loro una possibilità, tanto meglio", ha concluso Bellingham.