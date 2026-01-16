Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Stranezze

Porsche 911: un errore ha reso due S/T "gemelle diverse"

Le rarissime sportive sono state inavvertitamente consegnate con lo stesso numero progressivo dell'edizione limitata a due diversi proprietari. Rendendole ancora più uniche

di Tommaso Marcoli
16 Gen 2026 - 11:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quando la 911 compì 60 anni nel 2023, Porsche ne celebrò l'anniversario presentando al mondo la S/T. Massima sintesi dell'esperienza di guida: motore aspirato, cambio manuale, trazione posteriore. Trattandosi di un evento irripetibile, la produzione è stata limitata a sole 1963 (come l'anno di nascita) unità per tutto il mondo. Ognuna di queste si sarebbe dovuta distinguere e riconoscere per la presenza di una targhetta indicante il progressivo di fabbricazione. L'uso del condizionale è dovuto a un inconveniente.

Le due Porsche 911 S/T gemelle per sbaglio

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Due uguali
La Porsche 911 S/T non era - la produzione sta terminando in queste settimane - un modello ordinabile in concessionaria da chiunque. Stoccarda selezionava un numero limitato di possibili clienti esplorandone le intenzioni per poi eventualmente assegnare la quota. Le possibilità di personalizzazione erano piuttosto ampie da potersi "cucire" su misura la propria sportiva. Un lavoro manuale, quasi artigianale e, come tale, non infallibile. "Nella produzione è coinvolto molto lavoro manuale specializzato e la presenza dell’uomo implica che possano verificarsi degli errori. La cosa importante è il modo in cui li si affronta", afferma Karl-Heinz Volz, direttore del programma Sonderwunsch di Porsche.
Agli antipodi
Durante la produzione, due S/T sono state erroneamente indicate con il progressivo 1724: quella di Pedro Solís Klussmann e l'altra di Suzan Taher. Distanti anche geograficamente: Klussmann vive in Guatemala, Taher in Europa. Entrambi sono stati invitati da Porsche a Zuffenhausen dove si sono incontrati e hanno ricevuto - oltre alle scuse - una fotografia delle due auto e un box con campioni degli interni. Soprattutto, le placchette sono state sostituite (a Taher spettava la 1742) correttamente e "l'errore" documentato nell'archivio Porsche. Chissà che in futuro non aiuti ad aumentare il valore di queste 911 "Gemelle diverse".

porsche 911
porsche
porsche 911 s/t
gemelle diverse

Ultimi video

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

I più visti di Drive Up

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher

Rose Villain è il nuovo volto di BMW

Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:23
Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"
Napoli, attacco in panne
13:28
Napoli, attacco in panne
14:21
Dakar 2026, tappa dodici: Brabec e Al Attiyah allungano prima dell’ultimo atto
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
13:18
Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"
14:20
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"