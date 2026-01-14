Logo SportMediaset

Le supercar e hypercar più vendute d'Italia

Se la Porsche 911 è ormai una "certezza", sorprende nella lista la presenza di alcune delle Ferrari più esclusive e costose di tutte. A ben 20 italiani è stata consegnata nel 2025 una Daytona SP3: parte del programma "Icone", ha un prezzo d'acquisto di circa 2 milioni di euro. La passione per le Rosse è nota e si capisce la presenza di ben quattro F80, massima espressione di prestazioni a tecnologia a disposizione di Maranello. Lamborghini è però la preferita in tema hypercar: la sua Revuelto è stata scelta ben 97 volte. Non è soltanto una questione domestica, il derby con la Germania è un grande classico e Mercedes "piazza" tre AMG PureSpeed e altre tre AMG-ONE

14 Gen 2026 - 09:37
