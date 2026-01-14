Logo SportMediaset

L'Italia è un Paese di supercar

Non solo perché le produciamo, ci piace - molto - anche guidarle

di Redazione Drive Up
14 Gen 2026 - 09:39
In Italia si costruiscono alcune delle automobili più belle e desiderate del mondo. La "terra dei motori" - soprattutto a 12 cilindri: complicatissimi da progettare e da produrre - è un concentrato unico di Storia e competenza che racconta passione, fatica e successo. Agli italiani, acquistare e guidare auto sportive e supercar piace ancora molto, lo confermano i dati.

Le supercar e hypercar più vendute d'Italia

Tedesche davanti
Sebbene tutto questo patrimonio, i concittadini preferiscono mettersi alla guida della miglior concorrenza tedesca. La Porsche 911 si riconferma la vettura sportiva più venduta d'Italia nel 2025: 2.471 unità con un aumento del 61,3% rispetto all'anno precedente. La prima di "casa nostra" è la Ferrari 296. La berlinetta ibrida plug-in con motore V6 è stata scelta da 252 clienti negli ultimi 12 mesi, un risultato notevole se si considera che il prezzo di listino parte da circa 330 mila euro.
Hypercar 
Non è soltanto una questione di supercar, in Italia persino il segmento delle Hypercar ha un suo - limitato, per ovvie ragioni - seguito. La preferita, in questo caso, è la nuova Lamborghini Revuelto: il suo V12 aspirato ibrido è in 97 garage. Segue la Ferrari SF90 (62) ormai a fine carriera. Gradino più basso del podio per la Ferrari SP3 Daytona ed è una sorpresa. Appartenendo alla categoria delle "Icone", la SP3 è stata realizzata in un numero limitato di esemplari e per clienti ultra selezionati, tant'è che il prezzo d'acquisto supera i 2 milioni di euro. Ebbene, 20 di questi gioielli sono tra le mani di altrettanti collezionisti italiani.
Sopra il milione
Scalando la classifica, si arriva in un territorio ancora più esclusivo e costoso. La Ferrari F80 è la massima espressione di potenza e prestazioni ed è stata assegnata a 4 clienti in Italia. Stesse unità della Pagani Utopia: scultura automobilistica con motore V12 AMG bi-turbo. Si vede che Mercedes appassiona, considerando le 3 AMG PureSpeed (solo 250 nel mondo) e - addirittura - altre 3 AMG-ONE: l'unica automobile omologata con un vero motore di Formula 1. Tutte queste auto hanno in comune un prezzo di partenza superiore al milione di euro. Italia: Paese di supercar.

 

