Pirelli aggiunge gli "occhi" ai suoi pneumatici

Pirelli ha acquisito una quota del 30% di Univrses, società svedese specializzata in visione artificiale, con l'obiettivo dichiarato di integrare l'intelligenza artificiale 3DAI™ all'interno della propria tecnologia Cyber™ Tyre. Questa mossa non è solo un investimento finanziario, ma una vera e propria fusione di sensi: ogni vettura monitorerà la strada in tempo reale.

Intelligenza artificiale

La combinazione di queste tecnologie permette di raccogliere feedback preziosi sulle condizioni del manto stradale, incrociando i dati di pressione e attrito provenienti dalle gomme con le immagini catturate dalle telecamere di bordo. Il sistema Cyber™ Tyre, primo al mondo capace di far dialogare le gomme con l'elettronica del veicolo e il cloud, riceve così un potenziamento decisivo per la sicurezza e le prestazioni, con applicazioni che spaziano dai sistemi di assistenza alla guida (ADAS) fino alla guida autonoma.

Collaudi in corso

In Italia questa rivoluzione ha già mosso i primi passi concreti: nel 2025, Pirelli e la Regione Puglia hanno lanciato un progetto pilota per monitorare l'intera rete stradale regionale. Utilizzando proprio questo mix di sensori e computer vision, è stato possibile creare analisi dettagliate basate sul "dialogo" tra pneumatici e telecamere, ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche.