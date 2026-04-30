Tecnologia

Pirelli aggiunge gli "occhi" ai suoi pneumatici

L'azienda italiana compra un pezzo di Univrses per dare la "vista" attraverso l'intelligenza artificiale

di Redazione Drive Up
30 Apr 2026 - 08:20
© Ufficio Stampa

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Pirelli ha acquisito una quota del 30% di Univrses, società svedese specializzata in visione artificiale, con l'obiettivo dichiarato di integrare l'intelligenza artificiale 3DAI™ all'interno della propria tecnologia Cyber™ Tyre. Questa mossa non è solo un investimento finanziario, ma una vera e propria fusione di sensi: ogni vettura monitorerà la strada in tempo reale.
Intelligenza artificiale
La combinazione di queste tecnologie permette di raccogliere feedback preziosi sulle condizioni del manto stradale, incrociando i dati di pressione e attrito provenienti dalle gomme con le immagini catturate dalle telecamere di bordo. Il sistema Cyber™ Tyre, primo al mondo capace di far dialogare le gomme con l'elettronica del veicolo e il cloud, riceve così un potenziamento decisivo per la sicurezza e le prestazioni, con applicazioni che spaziano dai sistemi di assistenza alla guida (ADAS) fino alla guida autonoma.
Collaudi in corso
In Italia questa rivoluzione ha già mosso i primi passi concreti: nel 2025, Pirelli e la Regione Puglia hanno lanciato un progetto pilota per monitorare l'intera rete stradale regionale. Utilizzando proprio questo mix di sensori e computer vision, è stato possibile creare analisi dettagliate basate sul "dialogo" tra pneumatici e telecamere, ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche.

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