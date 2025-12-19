Pirelli Cyber Tyre, il pneumatico diventa tecnologia: pioggia di premi nel mondo

Pirelli Cyber Tyre continua a raccogliere riconoscimenti a livello globale. Dopo il premio ricevuto negli Stati Uniti come tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici, il sistema sviluppato dal gruppo italiano ha ottenuto tre nuovi importanti attestati internazionali: il “Premio per la Sicurezza” agli Automobile Awards 2025 in Francia, il titolo “SafetyBest 2026” assegnato dalla giuria europea Autobest e il riconoscimento “Company of the Year” da parte della società statunitense Frost & Sullivan.

Connesso

Cyber Tyre è il primo sistema al mondo che combina hardware e software per raccogliere dati direttamente dai pneumatici – come pressione, temperatura e accelerazioni – ed elaborarli tramite algoritmi proprietari, comunicando in tempo reale con l’elettronica del veicolo. Le informazioni vengono utilizzate dai sistemi di controllo per migliorare sicurezza e stabilità, consentendo interventi più tempestivi in situazioni critiche.

La scelta di molti costruttori

La tecnologia è già stata adottata su modelli di diversi costruttori, a partire da McLaren Artura, Audi RS 4 Avant Edition 25 Years e Pagani Utopia Roadster, e sarà introdotta anche su future Aston Martin. Parallelamente, Cyber Tyre viene sperimentata in progetti legati alle infrastrutture stradali e alle smart road, grazie alla connettività V2X e alla possibilità di condividere dati sullo stato delle strade con altri veicoli e con gli enti gestori.