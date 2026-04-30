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Curiosità

Una Lamborghini e una Ferrari nascoste nel garage della nonna

Il ritrovamento "miracoloso" è avvenuto negli USA nel 2018, ed è tornato sulle prime pagine di Instagram e TikTok nelle ultime settimane. Parliamo di due supercar tra le più ambite e apprezzate degli anni '80. La Countach LP500S - in particolare - è un modello estremamente raro, perché prodotto in soli 321 esemplari. Dopo 20 anni di abbandono, il suo stato di conservazione non è ideale, eppure il suo valore può comunque aggirarsi attorno ai 500 mila dollari. La Ferrari, essendo meno preziosa, vale 80 mila dollari

30 Apr 2026 - 09:09
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