Curiosità Una Lamborghini e una Ferrari nascoste nel garage della nonna

Il ritrovamento "miracoloso" è avvenuto negli USA nel 2018, ed è tornato sulle prime pagine di Instagram e TikTok nelle ultime settimane. Parliamo di due supercar tra le più ambite e apprezzate degli anni '80. La Countach LP500S - in particolare - è un modello estremamente raro, perché prodotto in soli 321 esemplari. Dopo 20 anni di abbandono, il suo stato di conservazione non è ideale, eppure il suo valore può comunque aggirarsi attorno ai 500 mila dollari. La Ferrari, essendo meno preziosa, vale 80 mila dollari