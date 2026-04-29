Novità

Ferrari Purosangue Handling Speciale: ancora più potente

Assetto da pista e V12 da urlo per chi non vuole compromessi

di Redazione Drive Up
29 Apr 2026 - 14:40
© Ufficio Stampa

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Maranello presenta una nuova ed esclusiva configurazione dedicata alla Purosangue, denominata Handling Speciale. Sviluppata su specifica richiesta, questa versione nasce per estremizzare il carattere sportivo della prima quattro porte e quattro posti della storia del Cavallino, puntando tutto su una risposta meccanica ed elettronica ancora più pronta senza però intaccare la versatilità quotidiana del progetto originale.

Ferrari Purosangue Handling Speciale: V12 da 725 CV

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Più potente
Il cuore tecnico dell’allestimento Handling Speciale risiede nella nuova calibrazione delle sospensioni attive, orientata a ridurre del 10% i moti di cassa per restituire una sensazione di guida decisamente più compatta. Grazie a questo intervento, la vettura risponde in modo più diretto ai comandi, migliorando il controllo nei cambi di appoggio rapidi e nelle sequenze di curve. Anche la trasmissione è stata affinata: le logiche di cambiata sono ora più rapide e incisive.
Velocissima
Le prestazioni dichiarate confermano la natura da supercar di questa "ruote alte", con una velocità massima che supera i 310 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 3,3 secondi. Per accompagnare queste performance, anche l'ambiente sonoro nell'abitacolo è stato ottimizzato con un'impostazione dedicata che esalta la voce del V12 aspirato sia all’avviamento che nelle fasi di accelerazione più intensa. Esteticamente, la Purosangue Handling Speciale si distingue per gli scudetti laterali in fibra di carbonio.

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