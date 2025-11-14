Eventi Il calendario Pirelli 2026 si presenta

Per la sua 52esima edizione, il Calendario Pirelli rompe ancora una volta gli schemi: Sølve Sundsbø trasforma terra, aria, fuoco e acqua – insieme a energia, luce ed etere – in materia visiva, fondendo tecnologia avanzata e fotografia tradizionale. Un viaggio tra elementi reali e forze invisibili che prende forma tra Norfolk, Essex, Londra e New York, con 11 protagoniste d’eccezione chiamate a interpretare la natura non come sfondo, ma come linguaggio universale