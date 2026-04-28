Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen

Victor Osimhen è sempre stato un fulmine in campo, ma a quanto pare con i pagamenti del leasing ha preferito prendersela comoda. Molto comoda. L'ex attaccante del Napoli, oggi a Istanbul sponda Galatasaray, si ritrova con una denuncia per appropriazione indebita sul groppone: Mercedes-Benz Financial Services Italia ha infatti bussato alla porta dei Carabinieri di Milano con le carte bollate in mano.

Non paga

Il motivo? Un "buco" da 90mila euro per un Classe G che il nigeriano avrebbe guidato, amato, ma decisamente poco pagato durante i suoi anni all'ombra del Vesuvio. La faccenda ha il retrogusto amaro della beffa per la casa di Stoccarda. Stando alla denuncia, non solo mancherebbe all'appello una montagna di rate, ma il centravanti si sarebbe pure "dimenticato" di restituire le chiavi alla scadenza del contratto, avvenuta tre anni dopo la firma.

Auto potenti

Nonostante i debiti contestati, il garage di Victor non sembra risentire della crisi. Tra le vie di Istanbul è stato avvistato al volante di una Lamborghini Revuelto da oltre 500mila euro. Resta solo da sperare che, tra un'accelerazione e l'altra, stavolta si sia ricordato di controllare la notifica del bonifico. Anche perché, dopo i difensori della Serie A, ora sono i giudici milanesi a stargli alle costole.