Retromarcia al casello: patente a rischio

Nell'esperienza di quasi ogni automobilista è capitato di aver visto - o aver fatto - qualcuno fare retromarcia al casello in autostrada. Una pratica piuttosto comune dalle nostre parti, sebbene sia proibita e severamente punita dal codice della strada. L'articolo 176 è chiaro in merito: "effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio".

Multe salate

Il comportamento improprio - oltre a possibili ripercussioni sugli altri automobilisti - è pesantemente sanzionabile dalle autorità. La multa per chi procede in retromarcia ai caselli varia tra 430 euro e 1.731 euro. Un salasso a cui deve essere aggiunta la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In molti tendono a sottovalutare i pericoli che tale pratica comporta.

Meglio chiamare

Qualora vi trovaste nella circostanza in cui la sbarra del casello non dovesse alzarsi, la retromarcia è sempre da evitare. Il consiglio è quello di premere il pulsante rosso e attendere l'intervento degli addetti, i quali provvederanno - nel minor tempo possibile e in totale sicurezza - a "liberarvi". L'errore più comune è di quello di sbagliare corsia, dirigendosi verso il telepedaggio senza essere muniti del dispositivo. Non è comunque insolito che lo stesso non funzioni, il che riporta alla situazione qui sopra: armarsi si pazienza.