Norme

Retromarcia al casello: patente a rischio

Tra le sanzioni, prevista anche la sospensione della patente

di Redazione Drive Up
29 Apr 2026 - 09:40
© ansa

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Nell'esperienza di quasi ogni automobilista è capitato di aver visto - o aver fatto - qualcuno fare retromarcia al casello in autostrada. Una pratica piuttosto comune dalle nostre parti, sebbene sia proibita e severamente punita dal codice della strada. L'articolo 176 è chiaro in merito: "effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio".
Multe salate
Il comportamento improprio - oltre a possibili ripercussioni sugli altri automobilisti - è pesantemente sanzionabile dalle autorità. La multa per chi procede in retromarcia ai caselli varia tra 430 euro e 1.731 euro. Un salasso a cui deve essere aggiunta la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In molti tendono a sottovalutare i pericoli che tale pratica comporta.
Meglio chiamare
Qualora vi trovaste nella circostanza in cui la sbarra del casello non dovesse alzarsi, la retromarcia è sempre da evitare. Il consiglio è quello di premere il pulsante rosso e attendere l'intervento degli addetti, i quali provvederanno - nel minor tempo possibile e in totale sicurezza - a "liberarvi". L'errore più comune è di quello di sbagliare corsia, dirigendosi verso il telepedaggio senza essere muniti del dispositivo. Non è comunque insolito che lo stesso non funzioni, il che riporta alla situazione qui sopra: armarsi si pazienza.

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