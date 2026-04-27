Tecnologie

La ricarica elettrica come il pieno di benzina

CATL promette per il 2027 l'arrivo di una rivoluzionaria batteria

di Redazione Drive Up
27 Apr 2026 - 13:00
© Ufficio Stampa

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Il divario tra le auto a combustione e quelle elettriche potrebbe ridursi, e non è solo una questione di prestazioni o silenziosità, ma di tempo speso alla colonnina. CATL, il colosso cinese delle batterie, ha presentato la nuova Shenxing 3, una cella capace di ricaricarsi dal 10% al 98% in appena sei minuti e mezzo. Si tratta di un risultato che polverizza i record precedenti.
Ricarica rapida
La vera rivoluzione della Shenxing 3 non sta solo nella velocità pura, ma nella sua incredibile adattabilità climatica. CATL dichiara che la batteria mantiene prestazioni di ricarica eccezionali anche in condizioni estreme, riuscendo a passare dal 20% al 98% in circa nove minuti con temperature glaciali di -30°C. Il nuovo pacco mantiene oltre il 90% della sua capacità originale anche dopo 1.000 cicli di ricarica completi. In parallelo, l'azienda ha svelato la nuova Qilin 3, che promette fino a 1.000 km di autonomia con un peso ridotto.
Rivoluzione vicina
Le ambizioni di CATL non si fermano qui e puntano dritte al cuore dell'ansia da autonomia. La versione Qilin Condensed promette infatti di raggiungere i 1.500 km di percorrenza per le berline e oltre 1.000 km per i SUV di grandi dimensioni, una soglia che renderebbe quasi superflua la ricerca ossessiva di infrastrutture di ricarica capillari. Mentre la produzione di massa delle batterie agli ioni di sodio è prevista per la fine del 2026, i modelli Shenxing 3 e Qilin 3 sono pronti per essere installati sui primi veicoli di serie.

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