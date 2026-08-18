Passiamo quasi due settimane l'anno seduti in auto

Si fa un gran parlare di alternative all'automobile e al trasporto privato. Come se fosse così semplice riconvertire le città per aumentare i servizi pubblici e allargarne l'utilizzo anche a chi vive in provincia. Scenari futuri e futuribili che cozzano contro la realtà di tutti i giorni: quella che vede gli italiani passare quasi due settimane l'anno guidando.

Tanto tempo

Il dato è stato elaborato da un'indagine di Autotrader (portale inglese per la compravendita e il noleggio di veicoli) e posiziona il nostro Paese al secondo posto in Europa. Peggio di noi fa soltanto l'Irlanda con circa 7 ore a settimana passate al volante. Spagna, Germania, Francia e Regno Unito riescono a utilizzare meno l'automobile ma non quanto i Paesi Bassi, dove la media trascorsa nel traffico è appena di 4 ore e 38 minuti. Su questi valori, pesa moltissimo - oltre alle abitudini - la geografia.

Alcuni svantaggi

L'Italia è un Paese di province e la maggior parte dei cittadini vive lontano dalle grandi città. Inoltre, la conformazione fisica del territorio, rende complicata la costruzione d'infrastrutture alternative alle strade e autostrade (e la domanda è sempre la stessa: chi le paga?). La geografia non è un dettaglio trascurabile e inficia anche questa "classifica". Su scala mondiale, dietro il Sudafrica (23 giorni l'anno) si piazzono l'Australia e il Canada. Il sesto e secondo Stato per estensione.