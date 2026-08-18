Guardiola e il richiamo ad Haaland: "Perché non lotti? Mi vergogno... "

Nel corso di un documentario con al centro Pep Guardiola, si ripercorrono diversi momenti vissuti dal tecnico spagnolo con i calciatori del City. Tra i momenti clou c'è sicuramente il richiamo ad Haaland nel corso dell'intervallo nella finale di FA Cup contro l'Arsenal: "Perché non lotti con la palla? Se sei stanco, dimmelo subito. Ho lasciato fuori sei calciatori per far giocare te. Sei giocatori di cui mi vergogno per averli lasciati fuori. Dov'è la tua qualità? I movimenti in profondità? L'area? Vai!". Dopo il bastone ecco la carota: "Ma ti voglio bene comunque Erling, come un padre. Mostrami che vuoi vincere".