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Vacanze in auto: la scelta (e lo stress) di 8 italiani su 10

La ricerca YouGov-Ford conferma la centralità dell'automobile per le ferie

di Redazione Drive Up
26 Lug 2026 - 08:53
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L'auto si conferma il mezzo di trasporto privilegiato dagli italiani per le vacanze estive, scelta dall'80% dei viaggiatori principalmente per la libertà di movimento, l'autonomia negli spostamenti e il comfort garantito durante il tragitto. Una ricerca condotta da YouGov per Ford analizza le abitudini degli automobilisti alla vigilia delle grandi partenze, evidenziando una media di circa 500 chilometri percorsi.
Tutti in auto
Il quadro tracciato dall'indagine mette in luce le principali criticità legate ai lunghi trasferimenti autostradali. La stanchezza generale e l'affaticamento fisico rappresentano i disturbi più frequenti accusati da chi si mette al volante, con il traffico inteso come la principale fonte di stress. Queste problematiche colpiscono le diverse fasce d'età in modo differente: se gli automobilisti sopra i 54 anni soffrono maggiormente le rallentamenti dovuti alle code, i giovani tra i 18 e i 34 anni lamentano in misura superiore sonnolenza e affaticamento.
Aiuti tecnologici
In questo contesto, la tecnologia si propone come uno strumento mirato per alleggerire il carico cognitivo e fisico di chi guida. L'86% degli intervistati ritiene che i dispositivi di assistenza aumentino la sicurezza in autostrada, e cresce la familiarità verso la guida assistita di Livello 2. Un esempio è rappresentato dal sistema Ford BlueCruise, omologato per l'uso autostradale su modelli come Kuga, Puma, Ranger e Mustang Mach-E. La tecnologia gestisce in autonomia accelerazione, frenata e centratura della corsia.

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