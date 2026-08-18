Coppa Italia, Pisacane squalificato per un turno

18 Ago 2026 - 12:21
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Dopo le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il giudice sportivo ha fermato, tutti per un turno, quattro giocatori. Sono gli espulsi Eusebio (Juve Stabia) e Oliana (Carrarese, doppia ammonizione). Una giornata dovranno scontare i già diffidati Beruatto (Benevento) e Curados (Ascoli), ammoniti. Quanto agli allenatori, a causa dell'espulsione subita nel finale di partita con l'Arezzo, è stato squalificato per un turno il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, che così non sarà in panchina nei sedicesimi contro il Verona. 

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