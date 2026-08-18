Coppa Italia, Pisacane squalificato per un turno

Dopo le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il giudice sportivo ha fermato, tutti per un turno, quattro giocatori. Sono gli espulsi Eusebio (Juve Stabia) e Oliana (Carrarese, doppia ammonizione). Una giornata dovranno scontare i già diffidati Beruatto (Benevento) e Curados (Ascoli), ammoniti. Quanto agli allenatori, a causa dell'espulsione subita nel finale di partita con l'Arezzo, è stato squalificato per un turno il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, che così non sarà in panchina nei sedicesimi contro il Verona.