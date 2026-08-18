Il caso

Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy ma resta ancora in terapia intensiva: il bollettino

Sono in miglioramento le condizioni del giovane attaccante dei sardi, vittima di uno sfortunato incidente in piscina

18 Ago 2026 - 12:14
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Sono in leggero miglioramento le condizioni di Yael Trepy, attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un incidente in una piscina di Porto Cervo avvenuto domenica 16 agosto. Ancora sottoposto a sedazione farmacologica a causa dell'eccessivo liquido presente nei polmoni, Trepy sta rispondendo alla terapia antibiotica e le sue condizioni sono in miglioramento. Nelle prossime ore, qualora le condizioni lo permettessero, è prevista la riduzione della sedazione "con rivalutazione della risposta clinica del paziente", come si legge nel bollettino ufficiali diramato dall'ospedale di Sassari 

Il bollettino

 "Il giovane paziente Yael Trepy ricoverato presso la Terapia intensiva Emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Apiretico, prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria", si legge nel bollettino. "Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere ancora riservata. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti in presenza di variazioni significative delle condizioni cliniche del paziente", conclude la nota.

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Le parole del medico

 Il Corriere dello Sport, nell'articolo a firma di Ivan Paone, riporta le parole del Dr. Matteo Deplano, rianimatore presso l'ospedale di Lanusei: "In questo momento i medici stanno aiutando il paziente a respirare con l'ausilio di un ventilatore. Gli alveoli saranno in sofferenza, la ripresa è possibile ma si tratta di un percorso lungo e difficile" ha detto l'esperto medico in riferimento all'eventuale, ma al momento chiaramente del tutto secondaria, ripresa dell'attività agonistica da parte del promettente giocatore francese.

I dubbi sull'incidente

 Al momento non c'è una inchiesta aperta dalla Procura sul caso, ma gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti: le ipotesi, come già emerso nella giornata di ieri, sono due. Una è quella dell'improvviso aumento della profondità della piscina, che avrebbe colto di sorpresa il giovane che non sa nuotare bene. L'altra è quella di un eventuale malore, ma Trepy è un calciatore professionista sottoposto a esami rigorosissimi, per altro svolti molto recentemente visto l'inizio della nuova stagione sportiva. Impossibile, al momento, rispondere a queste domande. 

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